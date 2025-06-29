Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:25, 29 июня 2025Бывший СССР

В Раде заявили о слабой позиции Киева на переговорах с Россией

Нардеп Дубинский: У Зеленского выбиты козыри для дальнейших переговоров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В результате изменения внешнеполитической ситуации президент Украины Владимир Зеленский утратил все рычаги давления на Москву. О слабой позиции Киева на переговорах с Россией рассказал в Telegram находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«"Откат" [позиции премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана по переговорам Украина — ЕС до смены власти [невозможен]. Таким образом, у Зеленского действительно выбиты все козыри для дальнейших переговоров с Россией», — говорится в публикации.

По мнению нардепа, теперь украинские власти вынуждены проводить всеобщую мобилизацию, что приведет к обвалу экономики и массовым протестам.

В ночь на 29 июня российские войска провели массированную атаку на Украину с применением ракет и беспилотников. Как сообщили военкоры, большая группа дронов «Герань» была запущена по центральной и западной части страны. Кроме того, со стороны Черного моря через Херсонскую область наносились удары ракетами «Калибр».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    Вокзал и поезда на железной дороге в Полтаве оказались повреждены

    Предотвращены воздушные удары ВСУ по двум регионам России

    РФС назвал лучшего футболиста сезона

    Перспективы поставок российского газа по «Турецкому потоку» оценили

    Нарышкин рассказал о новом телефонном разговоре с главой ЦРУ

    Блогерша описала жизнь русских эмигрантов в Мексике фразой «работают как узбеки в России»

    В Раде заявили о слабой позиции Киева на переговорах с Россией

    В России оценили запасы одного из ключевых энергоносителей

    Экс-глава МИД Украины пожаловался на «кнуты» для Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости