В Раде заявили о слабой позиции Киева на переговорах с Россией

Нардеп Дубинский: У Зеленского выбиты козыри для дальнейших переговоров

В результате изменения внешнеполитической ситуации президент Украины Владимир Зеленский утратил все рычаги давления на Москву. О слабой позиции Киева на переговорах с Россией рассказал в Telegram находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«"Откат" [позиции премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана по переговорам Украина — ЕС до смены власти [невозможен]. Таким образом, у Зеленского действительно выбиты все козыри для дальнейших переговоров с Россией», — говорится в публикации.

По мнению нардепа, теперь украинские власти вынуждены проводить всеобщую мобилизацию, что приведет к обвалу экономики и массовым протестам.

В ночь на 29 июня российские войска провели массированную атаку на Украину с применением ракет и беспилотников. Как сообщили военкоры, большая группа дронов «Герань» была запущена по центральной и западной части страны. Кроме того, со стороны Черного моря через Херсонскую область наносились удары ракетами «Калибр».