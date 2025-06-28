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12:24, 28 июня 2025Бывший СССР

Три страны Балтии решили выйти из договора о запрете мин

Три страны Балтии уведомили ООН о выходе из договора о запрете мин
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Karkhut / Shutterstock / Fotodom  

Три страны Балтии уведомили ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины (Оттавская конвенция). Об этом сообщает «Интерфакс».

По его данным, 27 июня Латвия, Эстония и Литва представили документы о выходе. Выход вступит в силу через полгода.

В Латвии отметили, что такое решение укрепит защиту страны и ее населения. В МИД Эстонии также отметили, что из-за проблем с безопасностью в Европе, страна хочет укрепить национальную оборону. В Литве добавили, что такое решение принималось нелегко.

Ранее сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин.

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