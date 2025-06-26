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02:19, 26 июня 2025Мир

Польские депутаты разрешили применять противопехотные мины

Сейм Польши решил денонсировать Оттавскую конвенцию о противопехотных минах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Finnbarr Webster / Reuters

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин. Об этом сообщает РИА Новости.

За такое решение проголосовали 413 депутатов, против выступили 15. Теперь документ должен ратифицировать сенат, после чего он поступит на подпись главе государства.

Ранее сообщалось, что страны НАТО готовятся заминировать районы вдоль границ с Россией, создав новый «железный занавес».

18 марта о выходе из договора о запрете противопехотных мин объявили Литва, Латвия и Эстония. В Минобороны Литвы заявили о «военной угрозе» трем республикам со стороны Белоруссии и России. По их словам, за последние годы она существенно возросла, и поэтому Вильнюсу, а также Риге и Таллину необходимо «сдерживать оборонный потенциал».

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