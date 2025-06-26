Польские депутаты разрешили применять противопехотные мины

Сейм Польши решил денонсировать Оттавскую конвенцию о противопехотных минах

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин. Об этом сообщает РИА Новости.

За такое решение проголосовали 413 депутатов, против выступили 15. Теперь документ должен ратифицировать сенат, после чего он поступит на подпись главе государства.

Ранее сообщалось, что страны НАТО готовятся заминировать районы вдоль границ с Россией, создав новый «железный занавес».

18 марта о выходе из договора о запрете противопехотных мин объявили Литва, Латвия и Эстония. В Минобороны Литвы заявили о «военной угрозе» трем республикам со стороны Белоруссии и России. По их словам, за последние годы она существенно возросла, и поэтому Вильнюсу, а также Риге и Таллину необходимо «сдерживать оборонный потенциал».