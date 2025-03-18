Страны Балтии вышли из конвенции о запрете противопехотных мин

Литва, Латвия и Эстония объявили о выходе из конвенции о запрете мин

Литва, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщили в литовском министерстве обороны.

«18 марта в 9:00 по вильнюсскому времени Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией объявили о выходе из Конвенции о противопехотных минах», — заявили в ведомстве. Минобороны напомнило, что Литва присоединилась к Оттавской конвенции в 2003 году. Выход из нее в 2025 году в Вильнюсе там объяснили «ограничением возможности и выбор Литвы в деле защиты государства».

В Минобороны Литвы также заявили о «военной угрозе» трем республикам со стороны Белоруссии и России. По их словам, за последние годы она существенно возросла и поэтому Вильнюсу, а также Риге и Таллину необходимо «сдерживать оборонный потенциал». О своем выходе из Оттавской конвенции объявила соседняя с Литвой Польша.

Ранее в Финляндии также изучали вариант выхода из Оттавской конвенции. Президент страны Александр Стубб заявлял, что «отправной точкой является то, что нашей главной угрозой является Россия и на эту угрозу нужно реагировать тем или иным образом».