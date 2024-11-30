В Финляндии захотели отменить запрет мин из-за России

Президент Стубб: Финляндия изучит вариант выхода из конвенции о запрете мин

Финляндия изучит вариант выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за якобы угрозы со стороны России. Об этом сообщил президент страны Александр Стубб в утренней программе телеканала Yle.

«Отправной точкой является то, что нашей главной угрозой является Россия и на эту угрозу нужно реагировать тем или иным образом», — заявил глава Финляндии. Он также добавил, что сейчас обстановка в мире отличается от эпохи принятия Оттавской конвенции (1997 год).

Стубб при этом отметил, что не исключает сохранения своего участия в рамках конвенции. Сейчас изучается необходимость выхода из-за якобы угрозы со стороны России.

Ранее в другой граничащей с Россией стране на западе — Эстонии — депутаты из комитета по обороне Рийгикогу (парламента) рассмотрят вопрос выхода страны из Оттавской конвенции. Документ запрещает накопление и применение противопехотных мин.