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00:41, 26 ноября 2024Мир

В Эстонии захотели снова использовать противопехотные мины

ERR: в Эстонии рассмотрят выход из Конвенции о запрете противопехотных мин
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депутаты из комитета по обороне Рийгикогу (парламента) Эстонии рассмотрят вопрос выхода республики из Оттавской конвенции, запрещающей применение и накопление противопехотных мин. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR.

Член комитета Раймонд Кальюлайд рассказал, что в свете решения США предоставить Украине противопехотные мины Финляндия рассматривает возможность их использования — это подразумевает выход из Оттавской конвенции.

Кальюлайд подчеркнул, что в республике также пора начать обсуждение этого вопроса. Его позицию поддержала часть других парламентариев.

Представитель правящей партии реформ в оборонном комитете, бригадный генерал запаса ВС Эстонии Алар Ланеман отметил, что упомянутые мины — это эффективное оружие именно для сдерживания противника, имеющего численное превосходство и массово использующего пехоту.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что особенно страшно не использование запрещенных противопехотных мин в моменте, а последствия их применения для мирного населения.

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