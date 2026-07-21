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11:38, 21 июля 2026Наука и техника

Стало известно о режиме «Маска» в зоне СВО

«Известия»: ВС России на добропольском направлении применили режим «Маска»
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчеты беспилотных систем Вооруженных сил России на добропольском направлении в зоне проведения специальной военной операции применили новый тактический прием — режим «Маска». Об этом рассказывает газета «Известия».

По словам техника-сапера с позывным Гоголь, новый режим включается, когда беспилотник «Молния» набирает скорость и высоту. «Полностью передача всех параметров скрывается и, соответственно, перехватчики с той стороны не видят нас», — сказал военнослужащий.

Гоголь добавил, что «Маска» затрудняет работу и самому оператору беспилотника, которому по небольшому фрагменту изображения местности необходимо успешно довести дрон до намеченной цели.

Газета пишет, что режим включается за 10-20 секунд до поражения цели и заметно снижает количество перехватов дронов типа «Молния».

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Ранее советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что российский дрон-камикадзе «Молния» атаковал украинский объект без участия пилота.

В июне компания-разработчик рассказала ТАСС, что дроны-перехватчики самолетного типа «Молния-ПВО» зарекомендовали себя как эффективное средство против беспилотных летательных аппаратов противника.

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