В России предупредили о страшных последствиях применения Киевом запрещенных мин

Депутат Журова: применение ВСУ запрещенных мин приведет к страшным последствиям

Особенно страшно не использование запрещенных противопехотных мин в моменте, а последствия их применения для мирного населения, предупредила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть запрет на такие вещи в любом случае. Причем мы понимаем, что особенно страшно не в моменте их применение, вот сейчас, а последствия. Сколько было историй с детьми. Дети любопытные. Уже когда вроде и мирное время, но где-то остаются неразминированные зоны, и сколько было травм, связанных даже с детьми. Зачастую даже карт никаких не остается с отметками, где эти мины, поэтому это всегда страшно не для военных, а уже для мирной жизни и, кстати, для их же территорий», — высказалась депутат.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) противопехотные мины и использовать их на территории республики. Отмечалось, что поставляемые Киеву мины нестойкие, то есть «становятся инертными спустя некоторое время».

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что запрещенные Оттавской конвенцией противопехотные мины, передаваемые Киеву, представляют большую опасность для гражданского населения даже после прекращения боевых действий. Он также призвал следовать нормам международного права и отказаться от применения данного типа вооружений, так как оно крайне неконтролируемо.

