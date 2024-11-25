Генсек ООН осудил поставки ВСУ запрещенного в мире оружия

Генсек ООН Гутерриш осудил поставки США Киеву запрещенных противопехотных мин

Поставки США Вооруженным силам Украины (ВСУ) запрещенных во всем мире Оттавской конвенцией противопехотных мин представляют собой большую опасность для гражданского населения. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщается на официальном сайте всемирной организации.

«Противопехотные мины представляют собой большую и реальную опасность для гражданского населения. Даже после прекращения боевых действий это ужасающее и неизбирательное оружие может остаться, держа в страхе целые поколения людей», — сказал руководитель международной организации.

Гутерриш также призвал следовать нормам международного права и отказаться от применения данного типа вооружений, так как оно крайне неконтролируемо.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны ответственно использовать противопехотные мины, запрещенные во всем мире. По словам главы американского оборонного ведомства, мины, которые поставит Вашингтон Киеву, якобы являются «более безопасными», так как «можно контролировать, когда они начнут самоактивироваться».