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16:03, 20 ноября 2024Мир

В Пентагоне предупредили Украину об использовании запрещенного во всем мире оружия

Шеф Пентагона Остин: ВСУ должны ответственно использовать противопехотные мины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны ответственно использовать противопехотные мины, запрещенные во всем мире. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, его слова передает CNN.

«Мы предупредили Украину, что она должна контролировать и ответственно подходить к вопросу, где устанавливать противопехотные мины», — отметил он.

По словам Остина, мины, которые поставит Вашингтон Киеву, являются «более безопасными», так как «можно контролировать, когда они начнут самоактивироваться».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил передать противопехотные мины ВСУ и использовать их на территории республики. Отмечается, что поставляемые Украине мины нестойкие, то есть «становятся инертными спустя некоторое время».

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