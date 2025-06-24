Между Россией и странами НАТО задумали возвести минный «железный занавес»

Telegraph: Страны НАТО готовят «железный занавес» из мин на границе с Россией

Страны НАТО, включая прибалтийские республики, а также Финляндия и Польша готовятся заминировать районы вдоль границ с Россией, создав новый железный занавес. Об этом пишет издание The Telegraph.

«От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства в Восточной Польше по всей Европе вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес. (...) При необходимости они засеют спокойные сосновые и березовые леса вдоль своих границ миллионами наземных мин», — пишет издание.

Как отмечает The Telegraph, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша вышли из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает использование противопехотных наземных мин.