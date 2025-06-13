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17:26, 13 июня 2025Мир

Еще одна граничащая с Россией страна сможет использовать противопехотные мины

ERR: Карис утвердил выход Эстонии из конвенции о запрете противопехотных мин
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис одобрил предложение о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Об этом пишет портал национального гостелерадио ERR.

По данным издания, выход из международного договора предоставит Вооруженным силам Эстонии свободу для выбора вооружения и использования его в случае необходимости.

Кроме Эстонии, процесс выхода из конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин начали еще четыре страны — Латвия, Литва, Польша и Финляндия. В последней парламентский комитет по обороне уже поддержал соответствующую инициативу.

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