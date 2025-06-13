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00:26, 13 июня 2025Мир

Четвертая граничащая с Россией страна выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин

Парламент Финляндии поддержал выход из конвенции о запрете противопехотных мин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konopatov Yuri / Globallookpress.com

В Финляндии парламентский комитет по обороне поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Это четвертая граничащая с Россией страна, принявшая такое решение, до этого из конвенции вышли Эстония, Латвия и Литва.

«Комитет считает, что в нынешней ситуации в области безопасности Финляндия должна вновь ввести противопехотные мины в свою систему обороны», — говорится в публикации.

О своем желании выйти из конвенции в Финляндии заявили 1 апреля. Правительство страны одобрило предложение 28 мая и направило его на официальное утверждение в парламент. После этого документ должен подписать президент, а затем об этом будет уведомлен генеральный секретарь ООН.

4 июня Эстония вышла из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Ранее о выходе заявила Литва. До этого аналогичное решение утвердил и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

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