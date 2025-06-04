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16:48, 4 июня 2025Бывший СССР

Еще одна граничащая с Россией страна вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Эстония вышла из конвенции о запрете использования противопехотных мин
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Эстония вышла из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Об этом сообщает портал ERR.

Отмечается, что соответствующее решение поддержали депутаты Рийгикогу (парламента) Эстонии. Как рассказал министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, внесший законопроект на рассмотрение, выход из соглашения посылает ясный сигнал о том, что Эстония готова использовать все необходимые средства для защиты своей территории.

«Приветствую решение Рийгикогу принять закон о выходе из Оттавской конвенции, поскольку выход из нее дает Силам обороны Эстонии большую гибкость и свободу в выборе систем вооружения и решений, которые при необходимости можно использовать для усиления обороноспособности страны. Это значительно расширяет возможности по обеспечению безопасности Эстонии», — сказал он. Глава МИД добавил, что надеется на скорейшее согласование решения президентом республики.

Ранее Оттавскую конвенцию покинула Литва. До этого аналогичное решение утвердил и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

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