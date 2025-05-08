Литва вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Сейм Литвы поддержал денонсацию конвенции о запрете противопехотных мин

Литва вышла из конвенции о запрете противопехотных мин. Соответствующее решение поддержал Сейм (парламент) республики, передает Telegram-канал «Sputnik Литва».

За денонсацию конвенции проголосовали 107 депутатов. Ни один из парламентариев не выступил против, еще трое — воздержались.

По словам члена комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне Арвидаса Поцюса, данное решение обусловлено «геополитической ситуацией».

Ранее выход республики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин утвердил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он заявил, что для Риги важно иметь возможность применять различные системы вооружения.