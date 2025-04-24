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09:25, 24 апреля 2025Бывший СССР

Президент Латвии утвердил выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Латвии Ринкевич утвердил выход из Оттавской конвенции о запрете мин
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Президент Латвии Эдгар Ринкевич утвердил выход республики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает портал Delfi.lv.

«Для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства», — говорится в пояснительной записке к закону.

Отмечается, что решение о выходе из конвенции связано с изменением структуры безопасности в регионе и, в частности, политикой России.

Парламент Латвии утвердил выход страны из конвенции 16 апреля. Законопроект тогда поддержали 68 из 100 депутатов.

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