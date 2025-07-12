Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:47, 12 июля 2025Бывший СССР

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выходе из Оттавской конвенции

В Раду поступил проект о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В украинской Верховной раде зарегистрировали законопроект о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом проинформировал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Верховную раду Украины поступил проект закона Украины "О приостановлении для Украины действия конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении», — указал он.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство, передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года.

Ранее в МИД Финляндии объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, решение вступит в силу в январе 2026 года. В ведомстве также добавили, что уведомили о выходе всех остальных стран — участников конвенции, а также генерального секретаря и Совет Безопасности ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах Трампа ввести санкции против России

    Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий порог

    Во Франции загорелось поместье Джорджа Клуни

    В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выходе из Оттавской конвенции

    Трамп заявил об уверенности НАТО в гибели США

    Зеленский подтвердил возобновление военной помощи от США

    Число поднятых в воздух бомбардировщиков раскрыли

    В США заявили о планах Трампа насчет поставок оружия Украине

    Сбившего пять человек в Москве водителя задержали

    Стало известно о запуске российских стратегических бомбардировщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости