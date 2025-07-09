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13:16, 9 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Литвы и Финляндии производить мины для Украины

Чепа: Финляндию и Литву мотивирует коммерческая прибыль от производства мин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Karkhut / Shutterstock / Fotodom  

Планы Литвы и Финляндии производить противопехотные мины для себя и Украины после выхода из Оттавской конвенции направлены на извлечение коммерческой прибыли, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Их в первую очередь мотивирует коммерческая прибыль. Так как очень много стран не производили эти мины, они считают, что сейчас есть возможность с учетом той истерии, которая существует и раскручивается этими же странами в Европе, поставлять эти мины внутри НАТО и на Украину», — сказал Чепа.

Он предположил, что страны-производители мин будут конкурировать между собой за рынок.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на чиновников стран НАТО сообщало, что Литва и Финляндия после выхода из Оттавской конвенции будут производить противопехотные мины для себя и Украины. Кроме того, о своем выходе из этой конвенции говорили в Польше, Латвии и Эстонии. По словам официальных лиц, производство может быть запущено после завершения шестимесячного процесса выхода из конвенции.

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