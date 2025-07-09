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12:30, 9 июля 2025Мир

Страны НАТО решили производить для Украины запрещенные мины

Reuters: Литва и Финляндия будут производить противопехотные мины для Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Литва и Финляндия после выхода из Оттавской конвенции будут производить противопехотные мины для себя и Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников стран НАТО.

Эти страны Североатлантического альянса, а также Польша, Латвия и Эстония объявили о своем намерении выйти из конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. По словам официальных лиц, производство может быть запущено после завершения шестимесячного процесса выхода из конвенции.

«Мы собираемся потратить сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные мины. Это будет значительная сумма», — сказал заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса. Он добавил, что будут заказаны «десятки тысяч противопехотных мин или даже больше».

Председатель комитета по обороне финского парламента Хейкки Отто также заявил агентству, что Финляндия должна иметь собственное производство противопехотных мин для обеспечения безопасности поставок, поскольку это «высокоэффективная и очень экономичная система вооружения».

Ранее три страны Балтии уведомили ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины. 27 июня Латвия, Эстония и Литва представили документы о выходе. Решение о выходе вступит в силу через полгода. В Латвии отметили, что производство противопехотных мин укрепит защиту страны и ее населения. В МИД Эстонии также отметили, что из-за проблем с безопасностью в Европе страна хочет укрепить национальную оборону.

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