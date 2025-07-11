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08:40, 11 июля 2025Мир

Финляндия объявила о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

МИД Финляндии объявил о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

МИД Финляндии объявил о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, решение вступит в силу в январе 2026 года. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Решение о выходе из Конвенции продиктовано потребностями Финляндии в обороне в условиях ухудшения ситуации с безопасностью. Выход из Конвенции позволит Финляндии вновь ввести противопехотные мины в арсенал имеющихся у нее средств обороны», — отметили в ведомстве.

В финском МИД добавили, что уведомили о выходе всех остальных стран — участников конвенции, а также генерального секретаря и Совет Безопасности ООН.

Ранее стало известно, что Литва и Финляндия после выхода из Оттавской конвенции будут производить противопехотные мины для себя и Украины. Председатель комитета по обороне финского парламента Хейкки Отто также заявил, что Финляндия должна иметь собственное производство противопехотных мин для обеспечения безопасности поставок.

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