Тысячи машин пострадали в России от стихии

Рекордную компенсацию за поврежденную из-за урагана машину выплатили в Тульской области

За период с января по июнь 2026 года в России резко возросло число машин, получивших повреждения в результате падения деревьев, обломков строений и билбордов, а также других объектов из-за погодных бедствий. По данным экспертов «СберСтрахования», проанализировавших заявления владельцев каско, количество таких происшествий достигло 1 800, что на 37 процентов превышает уровень того же периода прошлого года, пишут «Известия».

Денежный объем возмещений, перечисленных клиентам по этим эпизодам, вырос еще больше — на 62 процента, составив 156 миллионов рублей.

На Москву пришлось 23 процента от общего числа страховых обращений. Далее следуют Подмосковье (около 14 процентов) и Санкт-Петербург (почти 10 процентов). В список также попали Татарстан (5), Нижегородская область (4), Краснодарский и Красноярский края, Свердловская и Ленинградская области (по 3 процента в каждом), а также Иркутская область (2).

В Иркутской области и Башкирии число зафиксированных повреждений утроилось. В Москве показатель вырос на 96 процентов, в Рязанской области — на 90, а в Воронежской — на 82.

Самые серьезные суммы по итогам полугодия страховщики перевели автовладельцам из трех субъектов. Выплата в Тульской области достигла 2,32 миллиона рублей, в Московской области — 2,1 миллиона, а в Санкт-Петербурге — 1,52 миллиона рублей.

Ранее за введение технических и юридических ограничений при оформлении дорожных аварий по европротоколу выступил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Сама процедура необходима, но проблема в том, что электронный формат европротокола породил мошеннические схемы, заявил он.