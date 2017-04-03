Россия
 
Взрыв в петербургском метро: хроника «Ленты.ру»→

Озеров указал на признаки теракта в петербургском метро

Перейти в «Мою Ленту»
Виктор Озеров
Виктор Озеров

Взрыв в петербургском метро имеет все признаки теракта, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 3 апреля.

«Все признаки террористического акта присутствуют», — сказал парламентарий. Вместе с тем он отметил, что следует дождаться итогов расследования правоохранительных органов.

По мнению Озерова, информация о наличии поражающих элементов во взрывных устройствах свидетельствует о том, что целью организаторов взрывов были человеческие жертвы.

«Уже сразу можно сказать, что где-то на упреждение мы не сработали, раз сработало взрывное устройство», — отметил парламентарий.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии. Речь идет не только о терроризме, подчеркнул он.

Источники сообщают, что в петербургском метро произошло два взрыва — на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь». Число погибших, по последним данным, возросло до 10. Пострадали около 50 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
После взрывов в петербургском метро закрыли восемь станций
Источник рассказал о сработавших в метро Петербурга взрывных устройствах
Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга
Последние новости
Данные о бомбе на «Площади Восстания» опровергли
В московском метро поезд эвакуировали из-за бесхозного рюкзака
Медведев поручил помочь пострадавшим в метро Петербурга
Мосгорсуд признал жителя Эстонии Мардалейшвили шпионом и отправил в колонию
ЛГБТ-активисты устроили танцевальный протест около дома дочери Трампа и ее мужа
Британский борец с неграмотностью тайно исправил десятки вывесок с ошибками
В Донбассе боец ВСУ застрелил сослуживца
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:11 Сегодня

«Мама не кормит мясом»

Диетолог о том, как веганство родителей отразится на здоровье их детей
15:09 Сегодня

Появились фотографии с места взрывов в метро Петербурга

16:03 2 апреля 2017

Известного радиоведущего избили и ограбили в центре Москвы  

14:56 Сегодня

В петербургском метро прогремел взрыв

Россия
 — 
00:05 2 апреля 2017

По делам всего

Зачем в России хотят создать министерства магии, счастья и другие ведомства
14:37 Сегодня

В патриархии раскритиковали чеченский закон о хиджабах для школьниц

14:31 Сегодня

Россияне увидели в Лукашенко хитрого политика

14:10 2 апреля 2017

Четырех активистов задержали на Манежной площади  

Россия
 — 
00:02 1 апреля 2017

«Спасибо Америке, но сказка здесь»

Почему спустя 25 лет россиянка вернулась из Сан-Франциско в Саратов
13:30 Сегодня

Бывший челябинский губернатор собрался на допрос по делу о взятке

14:25 Сегодня

Кремль отреагировал на сообщения о зачистке Чечни от геев

11:48 2 апреля 2017

Возле Красной площади усилили меры безопасности  

Россия
«Мама не кормит мясом»
Диетолог о том, как веганство родителей отразится на здоровье их детей
Появились фотографии с места взрывов в метро Петербурга
В петербургском метро прогремел взрыв
По делам всего
Зачем в России хотят создать министерства магии, счастья и другие ведомства
В патриархии раскритиковали чеченский закон о хиджабах для школьниц
Россияне увидели в Лукашенко хитрого политика
«Спасибо Америке, но сказка здесь»
Почему спустя 25 лет россиянка вернулась из Сан-Франциско в Саратов
Все материалы
Мир
A person holds onto the fence marking the border between the United States and Mexico in Ciudad Juarez November 2, 2010. Mexicans from both sides are celebrating the Day of the Dead at the fence to pay homage to migrants who died trying to cross the border. REUTERS/Gael Gonzalez (MEXICO - Tags: RELIGION ANNIVERSARY POLITICS SOCIETY)Две родины, ни одного дома
Как живут депортированные из США мексиканцы
Masked members of the collective "500 Brothers" take part in a march supporting a general strike in Cayenne, French Guiana, Tuesday, March 28, 2017. France announced Tuesday that it will send two high-level ministers to French Guiana as more than 10,000 protesters marched through the streets of the French territory in South America during the second day of a general strike over crime and economic hardship. Заморский бунт
Сорвав запуск ракеты и устроив массовые протесты, Гвиана напомнила о себе Парижу
«На этих выборах все идет не по привычному сценарию»
Арно Дюбьен о президентской гонке во Франции и шансах на победу Ле Пен
В Ницце арестованы две девочки за подготовку теракта
В Швеции футбольные фанаты пришли на матч в паранджах
Путешествие в Аль-Бирмингем
Как пролетарская столица Британии превратилась в гнездо джихадистов
Жизнь в тени стены
Будни мексиканцев, обитающих в полушаге от США
Все материалы
Бывший СССР
Президент Армении Серж СаргсянИзбирательная революция
Как Армения стала парламентской республикой
В порт Одессы вошли корабли турецких ВМС
В Донбассе боец ВСУ застрелил сослуживца
Тбилисский патруль с видеокамерами начнет штрафовать за собачьи фекалии
В Киеве пообещали восстановить контроль над Крымом после возвращения Донбасса
Москаль отказался верить в возвращение Крыма и Донбасса
Украина попросила США о поставках угля
Все материалы
Финансы
«Дети рождаются не из-за денег»
Как материнский капитал приводит к обнищанию россиян
Курс рубля назвали необоснованным
Генпрокуратура Украины пообещала Гонтаревой суд
Глава Нацбанка Украины подала в отставку
Додон решил сотрудничать с ЕврАзЭС вопреки позиции правительства
Руководителей Нацбанка Украины заподозрили в растрате
НБУ опроверг информацию об отставке Гонтаревой
Все материалы
Бизнес
«А» и «Б» зависнут на трубе
ФАС обещает абонентам мобильной связи отмену роуминга в 2017 году
Рустам Танкаев: Национальная арктическая идея
Освоение шельфа Восточной Арктики начинается с Хара-Тумуса
«Низкие цены на углеводороды нас не пугают»
Глава «Русь Ойл» о работе и возможностях развития в кризис
Tesla увеличила продажи электрокаров в 1,7 раза
«Роснефть» начала разработку самой северной арктической скважины
В районе Московского НПЗ зафиксирован выброс сероводорода
Белорусские правоохранители со рвением взялись за «дело Данкверта»
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый понедельник
Взрыв в Санкт-Петербурге: что известно
Попали в типографский переплет
Как суд вмешался в судьбу крупнейшего печатного предприятия страны
Написан опером
Самые нескучные полицейские протоколы и фейковые приказы из интернета
СКР сообщил только об одном взрыве в петербургском метро
Генпрокуратура назвала терактом взрыв в петербургском метро
Пять человек погибли и более 50 пострадали при взрыве в метро Петербурга
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в петербургском метро
Все материалы
Наука и техника
Московий из Центавра
Найден остров стабильности Вселенной
Вылетел в трубу
Как глобальная катастрофа лишила Марс жизни
Кровавый навет
Почему англичане продолжали верить в ведьм до конца XIX века
Существование темной энергии поставили под сомнение
В атмосфере Земли нашли сверхзвуковые «реки» плазмы
На нейтронной звезде заметили гору
У кленового сиропа найдены неожиданные свойства
Все материалы
Спорт
«Даже ради популярности не готова раздеться»
Керлингистка Сидорова о ЧМ, отношениях между девушками и откровенных фотосессиях
За явным преимуществом
Как СКА и «Металлург» прошли самый легкий путь к финалу в истории КХЛ
Евгения МедведеваНа грани
Как выступили россияне на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Матчи «Спартака» и «Ростова» в РФПЛ начнутся с минуты молчания
Португальский футболист отправил судью в нокаут ударом ноги в голову
Боярский посчитал слова Дзюбы о кривоногих пузатых болельщиках мужским мнением
IAAF обвинила Fancy Bears в хакерской атаке
Все материалы
Культура
Три сестры в любовном треугольнике
Что сделал с пьесой Чехова радикальный украинский режиссер
Евгений Евтушенко Один за всех
Умер поэт Евгений Евтушенко
Кофта фата
Каким запомнится Евгений Евтушенко
«Би-би-си» избавится от гомосексуальной героини в сериале «Доктор Кто»
В Риме вандалы изрисовали монументальную 550-метровую фреску Уильяма Кентриджа
Умер создатель японского эйсид-синтезатора TB-303 и крестный отец MIDI
Создатели «Чужого» выпустили трилогию тизеров
Все материалы
Интернет и СМИ
Хочу в Brazzers
Зачем российские порноактрисы пытаются стать блогерами
«Митинги обсуждают покруче, чем Диану Шурыгину»
Администратор «Двача» о нравах и протестных настроениях современных подростков
Изолируй меня полностью!
Украинский фотограф показал опасность повальной зависимости от соцсетей
Мексиканская газета закрылась из-за убийств журналистов
Американского рэпера раскритиковали за появление на сцене с кенгуру
Попытки какаду станцевать с собратом под Элвиса Пресли рассмешили соцсети
14-летнего американца арестовали за изнасилование в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Неспортивное поведение
Тренировочный костюм как одежда для выхода в свет
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Сын Плющенко принял участие в модном показе
Дрю Бэрримор стала лицом марки Crocs
Lacoste украсил одежду эмодзи с крокодилами
G-Shock снабдил девушек нежными часами
В ЦУМе открылся корнер японской омолаживающей косметики
Все материалы
Путешествия
Чурапча. КладбищеКронос, открывающий Истину
Окончание рассказа о путешествии по Колымской трассе
Чтоб ты так жил
Самые необычные отели мира, открытые в 2017 году
В аэропорту Пулково ужесточили контроль после взрыва в петербургском метро
Внуково усилило меры безопасности из-за взрыва в Петербурге
Названы 11 лучших направлений для путешествий в апреле
Уральский фотограф получит компенсацию в 300 тысяч рублей от турфирмы и отеля
Акула разорвала лодку с мужчиной у берегов Австралии
Все материалы
Из жизни
Swimmers walk with their floats on a beach covered by algae, in Qingdao, Shandong province, China, July 24, 2015. Picture taken July 24, 2015. REUTERS/Stringer CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA«Большие глаза и светлая кожа — жизнь удалась»
История уроженки Подмосковья, переехавшей в Китай
«Не говорите мне, что я слишком стар для этого»
Даже в 90 лет можно исполнить свою мечту и поменять жизнь к лучшему
«Нет такого понятия — идеальное тело»
Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
Зоозащитники собрались спасти сбежавших с бойни коров
Прожившие вместе 70 лет британские супруги умерли с разницей в 4 минуты
Водка спасла нализавшуюся тормозной жидкости кошку
Ученые назвали страны с самыми плаксивыми младенцами
Все материалы
Первый тест совершенно новой Toyota Prius
«Приус» возвращается в Россию. И мы на нем уже поездили
Пикап, который мог выигрывать гонки
Забытые концепт-кары: Chevrolet XT-2, гоночный призрак El Camino
Лучшие дальнобои СССР
Грузовики Советского Союза и Восточного Блока для дальнобоя
Грузовики, шляпы и хайвеи
Как зарождалась дальнобойная культура в США
Универсал Lada Vesta сфотографировали на тестах
Компания Hyundai выбрала название для нового кроссовера
Kia объявила рублевые цены на обновленный Mohave
Все материалы
Пятерочка класса люкс
Как живут москвичи, отказавшиеся мириться с убогостью хрущевок
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы