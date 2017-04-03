Озеров указал на признаки теракта в петербургском метро

Взрыв в петербургском метро имеет все признаки теракта, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 3 апреля.

«Все признаки террористического акта присутствуют», — сказал парламентарий. Вместе с тем он отметил, что следует дождаться итогов расследования правоохранительных органов.

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По мнению Озерова, информация о наличии поражающих элементов во взрывных устройствах свидетельствует о том, что целью организаторов взрывов были человеческие жертвы.

«Уже сразу можно сказать, что где-то на упреждение мы не сработали, раз сработало взрывное устройство», — отметил парламентарий.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии. Речь идет не только о терроризме, подчеркнул он.

Источники сообщают, что в петербургском метро произошло два взрыва — на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь». Число погибших, по последним данным, возросло до 10. Пострадали около 50 человек.

