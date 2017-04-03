Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в петербургском метро

После взрыва в петербургском метро возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Дело принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР.

«По предварительным данным, сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства», — говорится в сообщении ведомства.

В Санкт-Петербург направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.

Телеканал «360» опубликовал видео с места происшествия.