Новости и карты «Яндекса» оказались недоступны после взрывов в Петербурге

Сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Карты» оказались недоступны в понедельник, 3 апреля.

Главная страница «Яндекса» отображает пять главных новостей, но при попытке перейти на них материалы не загружаются. Аналогичная ситуация происходит и с картографическим сервисом.

В сети полагают, что сервисы оказались перегружены из-за взрыва в петербургском метро. Пользователи Twitter массово жалуются на то, что не могут отслеживать ситуацию с пробками на дорогах после закрытия станций, поскольку карты «Яндекса» оказались недоступны.

В компании пока никак не комментируют сбой.

Взрыв в петербургской подземке произошел в понедельник, 3 апреля. В результате 10 человек погибли, более 50 получили ранения, среди пострадавших есть дети. Работа петербургского метро полностью остановлена.