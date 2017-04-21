Источник рассказал о примененном при нападении на хабаровское УФСБ оружии

Напавший на приемную УФСБ в Хабаровске мужчина был вооружен автоматом и двумя пистолетами. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

По словам собеседника редакции, нападавший принес с собой автомат Калашникова и два пистолета Ярыгина. «В процессе перезаряжания оружия он по неосторожности нанес себе ранение», — отметил источник.

После появления на месте стрельбы вооруженных сотрудников нападавший «повел себя агрессивно» и был застрелен.

Сообщение о нападении на приемную регионального УФСБ в Хабаровске появились в первой половине дня 21 апреля. Как сообщалось, неизвестный подошел к зоне технического контроля и открыл огонь. Погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей (еще один был ранен), после чего нападавший был убит.

По данным «АмурПРЕСС», в центре города вооруженными людьми перекрыты улицы Волочаевская (там расположено здание краевого УФСБ) и Шеронова. «Военные, вооруженные автоматами, и полиция не пропускают людей. В эти два квартала прибыли машины скорой помощи. Представители полиции не комментируют ситуацию», — передает корреспондент агентства.