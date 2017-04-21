По факту нападения на УФСБ и тир в Хабаровске возбудили дело по трем статьям

По факту нападений на приемную УФСБ и тир Военным следственным управлением СКР по Восточному военокругу возбуждено дело по статьям об убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела в регион направлены опытные следователи и криминалисты Главного следственного и Главного военно-следственного управлений СК России, говорится в пресс-релизе.

Ранее в тот же день стало известно, что совершивший нападение на приемную УФСБ в Хабаровске подросток ранее вместе с сообщниками совершил налет на местный тир. В результате нападения был убит охранник, 25 стволов было похищено из хранилища. Предполагаемый соучастник стрелка — 29-летний уроженец Ставрополья — был задержан на съемной квартире. У него изъят боевой автомат Калашникова.

21 апреля житель Хабаровска Антон К., 1999 года рождения, открыл стрельбу в приемной спецслужбы. Были убиты сотрудник управления и один из посетителей приемной, а еще один посетитель ранен. Нападавший был ликвидирован.