Силовые структуры
 

Опубликованы кадры задержания подозреваемого в нападении на хабаровский тир

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Предполагаемый соучастник нападения на хабаровский тир «Хаммер» — 29-летний уроженец Ставропольского края — задержан силовиками. Оперативное видео задержания опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах мужчина, лежащий на полу в квартире с закованными в наручники руками, сообщает, где спрятал автомат.

Ранее стало известно, что совершивший нападение на приемную УФСБ в Хабаровске подросток ранее вместе с сообщниками совершил налет на местный тир. В результате нападения был убит охранник клуба, 25 единиц оружия было похищено из хранилища.

21 апреля житель Хабаровска Антон К. 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной краевого управления спецслужбы. Были убиты сотрудник УФСБ и один из посетителей приемной, а еще один посетитель ранен. Нападавший был застрелен.

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