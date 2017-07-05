Немецкий детский сад эвакуировали из-за найденной среди игрушек бомбы

Детский сад в Германии эвакуировали из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает в среду, 5 июля, Reuters.

Инцидент произошел в городе Дармштадт. Один из воспитателей заметил на полке с игрушками странный металлический предмет и немедленно позвонил в полицию. Прибывшие на место стражи порядка опознали в нем зажигательную бомбу. Как выяснилось, ее нашел во время прогулки в лесу кто-то из детей.

Детский сад был немедленно эвакуирован, на место происшествия вызвали саперов. Они без происшествий достали бомбу с полки и вынесли за пределы учреждения.

В Германии ежегодно находят около восьми тысяч неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. ВВС стран антигитлеровской коалиции неоднократно наносили удары и по Дармштадту. Наиболее разрушительным оказался налет британских бомбардировщиков в ночь на 12 сентября 1944 года, когда атаке подверглась средневековая застройка в центре города. В результате начался сильный пожар. За одну ночь погибли 12,3 тысячи человек, около 66 тысяч остались без крова. Англичане потеряли во время рейда 12 бомбардировщиков типа «Ланкастер».