Трехлетний хабаровчанин самолетиком избил одногруппника в яслях

В детском саду Хабаровска трехлетний воспитанник напал на своего одногруппника и избил его игрушечным самолетиком. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает DVhav.ru.

Инцидент произошел 31 мая, накануне отмечающегося в России Дня защиты детей. Как рассказала интернет-изданию мать пострадавшего, она не обвиняет воспитателя. «Мой сын занимался своими делами, когда к нему подошел ребенок с самолетом в руке, начал бить по голове и громко кричать», — отметила она. Женщина добавила, что ребенок уже проявлял агрессию ранее.

Врачи диагностировали у избитого воспитанника яслей сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лба. От госпитализации родители отказались.

В настоящее время полиция и сотрудники министерства образования России проводят разбирательство по поводу случившегося. Руководство детского сада принимает меры, направленные на профилактику подобных случаев.

Мать напавшего на одногруппника ребенка пообещала отвести сына к врачу и предоставить руководству воспитательного учреждения справку о его психическом состоянии.

29 мая президент страны Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Отмечалось, что данное решение принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства».