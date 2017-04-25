Непослушных воспитанников красноярского детсада кололи кнопками

В Красноярском крае полиция проверит информацию о том, что в детском саду города Канска воспитатели причинили детям телесные повреждения из-за применения «непедагогических мер воздействия». Об этом сообщается на сайте муниципального отдела МВД «Канский».

Ранее 25 апреля kp.ru сообщила, что за плохое поведение воспитатели кололи детей канцелярскими кнопками. По словам матери одного из пострадавших Елены Игнатьевой, дети называли кнопки злыми помощницами воспитателя. «Кнопок у нашего воспитателя и нянечки целая коробка. Они разного цвета. Зеленые, красные, синие, белые. Самая "злая" — красная. Колет глубоко, ей наказывают самых непослушных детей, если что-то натворил. Белая — самая добрая. Ее применяют, если ребенок, например, не хочет спать», — отметила она.

По словам родителей, следы от уколов и шрамы обнаружились практически у всей группы. Заведующая и воспитатели детсада заявили, что не использовали кнопки в воспитательных целях.

Ранее в апреле в Москве была начата проверка в отношении воспитательницы, которая избила не желавшего спать во время тихого часа ребенка.

Летом 2016 года в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) воспитательницу детского сада оштрафовали на 20 тысяч рублей за жестокое обращение с детьми. Также ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей. Пользуясь тем, что двое ее воспитанников из-за отставания в развитии не могут говорить, воспитательница накрывала их голову постельным бельем и наваливалась сверху. Данные действия она повторяла неоднократно. Кроме того, женщина насильно кормила детей, сдавливая им щеки руками.