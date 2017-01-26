Воспитанница детского сада в Карачаево-Черкесии упала в кастрюлю с супом

В Карачаево-Черкесии девочка упала в кастрюлю с супом во время обеда в детском саду. Об этом в четверг, 26 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Установлено, что 13 декабря прошлого года во время раздачи блюд малолетняя воспитанница детского сада "Бесленей" упала в кастрюлю с горячим супом», — заявили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что она была госпитализирована с ожогами второй и третьей степени.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что сотрудники воспитательного учреждения допустили нарушение прав ребенка на охрану жизни и здоровья. Начальник отдела образования Хабезского района получил представление с требованием устранить нарушения.

В декабре прошлого года в одном из детских садов Екатеринбурга умерла шестилетняя девочка. Воспитатель заметила, что ребенку стало плохо в раздевалке. Воспитаннице была оказана медицинская помощь, но, несмотря на реанимационные мероприятия, она скончалась.

