Воспитатель столичного детского сада избила не хотевшего спать малыша

Столичное управление СКР проводит доследственную проверку по факту нанесения побоев воспитаннику детского сада на Северо-западе столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель ведомства.

«Воспитательница одного из детских садов причинила ребенку телесные повреждения в виде ушибов. Причиной агрессивного поведения сотрудницы детского учреждения, по предварительным данным, стало несоблюдение ребенком тихого часа», — уточнила Юлия Иванова.

По ее словам, сейчас следователи опрашивают руководство и сотрудников детского сада устанавливают все обстоятельства произошедшего. Идет доследственная прооверка.

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Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне в детском саду на улице Героев Панфиловцев. «Во время тихого часа шестилетний мальчик вел себя шумно, мешая спать другим детям, и 50-летняя воспитатель, опытный педагог, несколько раз ударила его по телу. Вечером мама ребенка обнаружила синяки, и обратилась сначала к врачам, а затем — в правоохранительные органы», — рассказал собеседник.

Он так же уточнил, что, по словам родителей, они сначала пытались решить вопрос с руководством детского сада, однако не встретили понимания.

В ноябре 2016 года столичное ГСУ СКР возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего воспитателя детского дома на Полярной улице, который избил 12-летнего воспитанника. После инцидента ребенок сбежал, и был обнаружен на одной из станций столичного метрополитена в состоянии сильного стресса.