Путин объявил в России Десятилетие детства

В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий.

Отмечается, что данное решение принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Объявить Десятилетие детства в конце 2016 года предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщало РИА Новости. Она утверждала, что данный проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в процессе развития общества.