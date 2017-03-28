Мизулина выступила против обработки детских душ школьными психологами

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина выступила против появления психологов во всех российских школах, сообщает РИА Новости.

«Вы представьте, психолог в школе будет разговаривать с вашим ребенком и записывать в ваше отсутствие, обрабатывать его душу фактически», — заметила Мизулина. «А все это еще и собирается в единую базу "Контингент", где все о ребенке, начиная с ноля и на всю жизнь. Я утверждаю — это страшные вещи», — добавила она.

Сенатор отметила, что собранные данные будут недоступны родителям, однако ими смогут в своих целях воспользоваться хакеры. Поэтому Мизулина предложила не допустить принятия закона о создании системы «Контингент обучающихся».

В конце декабря 2016 года президент России Владимир Путин отклонил одобренный Госдумой и Советом Федерации закон о создании федеральной и региональных информационных систем «Контингент обучающихся». Позднее думский Комитет по образованию и науке предложил создать согласительную комиссию для доработки текста документа.

Согласно отклоненному законопроекту, в систему планировалось включить информацию о числе учащихся в той или иной образовательной организации. Также должен был быть создан реестр всех организаций, работающих по государственным образовательным программам. Кроме того, предлагалось собирать сведения об учащихся, их результатах и достижениях.