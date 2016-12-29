Путин отклонил одобренный Госдумой и Совфедом законопроект об учете учащихся

Президент России Владимир Путин отклонил одобренный Госдумой и Советом Федерации закон о создании федеральной и региональных информационных систем «Контингент обучающихся». Об этом сообщает в четверг, 29 декабря, пресс-служба Кремля.

«В соответствии с частью 3 статьи 107 Конституции глава государства отклонил Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", принятый Государственной Думой 21 декабря 2016 года, одобренный Советом Федерации 23 декабря 2016 года и направленный Президенту для подписания и обнародования», — говорится в сообщении.

О своем решении Путин проинформировал спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина, направив им соответствующие письма. Глава государства отметил, что принял во внимание озабоченность общественности в связи с необходимостью защиты интересов родителей и детей. По его мнению, необходимо проработать перечень конкретных сведений, содержащихся в системах «Контингент обучающихся», а также определить тех, кому разрешено иметь доступ к таким данным, и их ответственность.

В «Единую федеральную межведомственную систему учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам», предусмотренную законопроектом, предполагалось включить информацию о количестве детей, учащихся в той или иной образовательной организации. Кроме того, должен был быть создан реестр всех организаций, работающих по государственным образовательным программам.

Замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Мизулина, которая высказывалась против данного законопроекта, приветствовала решение президента. «Рада, что Владимир Владимирович разделяет позицию родительской общественности, которая выступила против этого закона», — приводит ее слова РИА Новости. Ранее сенатор называла документ «антиконституционным и антисемейным», отмечая, что он «грубо нарушает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».