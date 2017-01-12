В Госдуме предложили создать комиссию для доработки отклоненного Путиным закона

Комитет Госдумы по образованию и науке предложил создать согласительную комиссию для доработки текста закона о создании федеральной и региональных систем «Контингент обучающихся», который ранее был отклонен президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство «Москва».

Данное решение было принято на заседании комитета. При работе над текстом документа планируется учесть предложения президента.

Согласно отклоненному законопроекту, в систему планировалось включить информацию о числе детей, учащихся в той или иной образовательной организации. Также должен был быть создан реестр всех организаций, работающих по государственным образовательным программам. Кроме того, предлагалось собирать сведения об учащихся, их результатах и достижениях.

Данный законопроект прошел три чтения в Госдуме и был одобрен Советом Федерации, однако в конце декабря 2016 года Путин отклонил его. Президент отметил, что принял во внимание озабоченность общественности в связи с необходимостью защиты интересов родителей и детей. По его мнению, необходимо проработать перечень конкретных сведений, содержащихся в системах «Контингент обучающихся», а также определить тех, кому разрешено иметь доступ к таким данным, и их ответственность.