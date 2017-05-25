Школьник обстрелял детский сад в Благовещенске из пневматики

В Благовещенске подросток обстрелял детский сад из пневматического пистолета. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Амурской области.

Инцидент произошел в понедельник, 22 мая. Полиция установила, что учащийся одной из школ города несколько раз выстрелил в сторону детского учреждения из газобаллонного пистолета, подаренного ему родственниками.

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У мальчика изъяли оружие. Решается вопрос постановки школьника на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. В отношении матери подростка составлен административный протокол.

По данным РЕН ТВ, стрельба велась, когда дети отдыхали после обеда. В полицию обратилась директор детсада.

В июне 2016 года в Челябинской области в детском лагере «Орленок» начальник военно-патриотических сборов для старшеклассников устроил стрельбу по жилым корпусам из пневматического пистолета-пулемета. . В результате были разбиты несколько окон, никто из детей не пострадал. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.