Уралец нашел на своем участке тайник с боеприпасами времен Гражданской войны

Житель деревни Кунара Свердловской области обнаружил на своем участке тайник с боеприпасами времен Гражданской войны (1917-1922 годы). Об этом в среду, 21 июня, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

36-летний мужчина приобрел дом с приусадебным участком в Кунаре в 2010 году. С тех пор он постепенно облагораживал и обустраивал свои владения.

Схрон был найден случайно при разборе старой деревянной постройки. В бревне под самой крышей находилась ниша, прикрытая дощечкой. Внутри нее оказался сверток, обернутый мешковиной, в котором был предмет, похожий на гранату. Находка была завернута в газету, датированную 1878 годом, и там же были спрятаны 56 патронов.

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Взрывотехники установили, что мужчина обнаружил ржавую боевую гранату Миллса английского производства 1915 года выпуска, находившуюся на предохранителе, 49 патронов Remington калибра 7,62 миллиметра 1906 года и семь патронов того же калибра неустановленного производства. Боеприпасы были подорваны за пределами деревни.

Нашедшему схрон планируется выплатить вознаграждение. Сейчас участковый выясняет, кто владел домом в начале XX века, и кому мог принадлежать тайник.