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Уралец нашел на своем участке тайник с боеприпасами времен Гражданской войны

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Житель деревни Кунара Свердловской области обнаружил на своем участке тайник с боеприпасами времен Гражданской войны (1917-1922 годы). Об этом в среду, 21 июня, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

36-летний мужчина приобрел дом с приусадебным участком в Кунаре в 2010 году. С тех пор он постепенно облагораживал и обустраивал свои владения.

Схрон был найден случайно при разборе старой деревянной постройки. В бревне под самой крышей находилась ниша, прикрытая дощечкой. Внутри нее оказался сверток, обернутый мешковиной, в котором был предмет, похожий на гранату. Находка была завернута в газету, датированную 1878 годом, и там же были спрятаны 56 патронов.

Взрывотехники установили, что мужчина обнаружил ржавую боевую гранату Миллса английского производства 1915 года выпуска, находившуюся на предохранителе, 49 патронов Remington калибра 7,62 миллиметра 1906 года и семь патронов того же калибра неустановленного производства. Боеприпасы были подорваны за пределами деревни.

Нашедшему схрон планируется выплатить вознаграждение. Сейчас участковый выясняет, кто владел домом в начале XX века, и кому мог принадлежать тайник.

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