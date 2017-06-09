Силовые структуры
 

Полицейские нашли в Самаре два тайника с автоматами и гранатометами

Перейти в «Мою Ленту»

Два тайника с оружием обнаружили полицейские в заброшенных гаражах на проспекте Кирова в Самаре, сообщили «Ленте.ру» в региональном главке МВД.

По словам представителя управления, оперативникам стало известно, что 38-летний житель Самары хранит автомат. Полицейские нашли мужчину и задержали его. Он во всем признался и рассказал, что прячет оружие с боеприпасами в тайнике около одного из домов на проспекте Кирова. В указанном месте работники МВД изъяли автомат 1985 года выпуска с двумя магазинами, а также девять патронов калибра 7,62 миллиметра.

Вскоре поблизости обнаружили еще один тайник, из которого забрали 10 автоматов АК-47, 8 одноразовых гранатометов РПГ, пехотный огнемет «Шмель», прибор для бесшумной стрельбы, специальное изделие для имитации выстрела из артиллерийского орудия, а также 85 патронов различного калибра.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Владельцы второго тайника устанавливаются.

21 апреля в Хабаровске было совершено нападение на тир «Хаммер» — убит охранник, похищено от трех до сорока единиц оружия. Затем 19-летний местный житель ворвался в приемную территориального УФСБ, где открыл огонь, застрелив сотрудника ФСБ и посетителя и ранив еще одного гражданского. На следующий день полицейским удалось задержать второго нападавшего и найти тайник, в котором находился автомат Калашникова. Как заявили в тот же день правоохранители, все похищенное из «Хаммера» оружие было возвращено. При этом они не уточнили число украденных стволов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Хабаровские полицейские обнаружили все похищенное из тира «Хаммер» оружие
По факту нападения на УФСБ и тир в Хабаровске возбудили дело по трем статьям
ФСБ и пограничники обнаружили в Крыму схрон с боеприпасами
Последние новости
Консерваторы рассказали о составе нового правительства Великобритании
В результате двойного теракта в Ираке погибли 34 человека
В украинской армии появятся штаб-сержанты и мастер-старшины
Apple удалила мобильную игру с фашистским лягушонком Пепе
Эдуард Лимонов стал персоной нон грата в Азербайджане
МОК включил в программу Олимпиады-2020 15 новых дисциплин
Названы десять самых добрых городов России
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:52 8 июня

Помощник водолаза

Как создавался подводный робот для флота
17:58Сегодня

Бывший мэр Инты получил 12 лет тюрьмы за взятки в 30 миллионов рублей

15:43 8 июня

Участников чемпионата мира по карабину встретил раскрашенный «под хохлому» Т-62

18:01Сегодня

Российская авиагруппа в Сирии выполнила более 1200 вылетов за месяц

Силовые структуры00:12 8 июня

Закон — «Сайга»

Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
16:00Сегодня

Астраханский наркоман попытался скрыться от полиции на велосипеде

16:50 7 июня

В Якутске осудили допустившего гибель пациента от холода охранника интерната

17:33Сегодня

Прокуратура вступилась за прогулявших субботник жильцов дома в Ярославле

Силовые структуры00:0822 мая

Приняли на дорожку

За что арестовали ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу
12:58Сегодня

Установлен и задержан шестой участник беспорядков на митинге 26 марта в Москве

16:36 5 июня

Полицейские нашли похищенную у тюменского инвалида хаски

17:08Сегодня

Генштаб констатировал фактическое прекращение гражданской войны в Сирии

Россия
Котики и козлики
На Алтае, в Бурятии и Тыве пересчитали снежных барсов и козерогов
И даже в области балета...
Строящийся под Томском ядерный реактор откроет новую страницу в энергетике Земли
Установлена причина гибели внучки Хрущева
Московский бизнесмен заметил пропажу 25 миллионов рублей спустя три года
Андрей Кураев«А ты обязан целовать им волосатые руки»
Андрей Кураев о попах-растлителях, показной роскоши и сериале «Молодой папа»
В Госдуме посоветовали отклонить законопроект о запрете соцсетей детям до 14 лет
При пожаре около Киевского вокзала погибли двое
Все материалы
Мир
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Лучше сделки хуже нет
Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
В результате двойного теракта в Ираке погибли 34 человека
Консерваторы рассказали о составе нового правительства Великобритании
Трех миротворцев ООН застрелили в Мали
Немецкому офицеру пригрозили судом за шутку о военном перевороте
Индию и Пакистан приняли в ШОС
Все материалы
Бывший СССР
Юлия ТимошенкоЮлия Цезарь
Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
Парубий понадеялся на скорейшее принятие решения по визовому режиму с Россией
Порошенко с Киской встретят введение безвизового режима на границе
В Раде посчитали «дорогим удовольствием» введение виз с Россией
В украинской армии появятся штаб-сержанты и мастер-старшины
В ДНР заявили об отсутствии гарантий безопасности для ремонта насосной станции
Порошенко рассказал о долгом пути Украины в НАТО
Все материалы
Финансы
«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»
Кто сыграет против укрепления российской валюты
Валютные ипотечники поблагодарили АИЖК за программу помощи
Сбербанк восстановил работу систем оплаты после сбоя
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
В ЦБ рассказали о падении ипотечных ставок до исторического минимума
Набиуллина предостерегла от легкомысленного отношения к инфляции
Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ
Все материалы
Бизнес
РЖД едет в Мумбаи
Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
Для маленьких и покрупнее
Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
Продавай российское
Как государство поддерживает отечественные компании-экспортеры
Суд снял арест c российского имущества в Бельгии
«Аэрофлот» вошел в Топ-20 авиакомпаний мира по пассажиропотоку
L'Oreal решила продать The Body Shop за миллиард евро
Гройсман рассказал о мерах для блокировки «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Самолет наизнанку
Как МиГ воспроизводит поведение самолетов на земле
Бывший мэр Инты получил 12 лет тюрьмы за взятки в 30 миллионов рублей
Российская авиагруппа в Сирии выполнила более 1200 вылетов за месяц
Астраханский наркоман попытался скрыться от полиции на велосипеде
Прокуратура вступилась за прогулявших субботник жильцов дома в Ярославле
Все материалы
Наука и техника
Без вариантов
Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Цветная революция
Раскрыто происхождение негров и азиатов
Робот София пообещала пощадить людей и нахмурилась
Создана самая гигантская симуляция Вселенной
В Москве умер «отец МКС»
Растущая киста сплющила половину мозга американца
Все материалы
Спорт
Товарищеский матч. Россия — Чили — 1:1
Последняя проверка команды Станислава Черчесова перед Кубком конфедераций
Леонид СлуцкийКуда приводят мечты
Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в Англии
В «Халл Сити» объяснили назначение Слуцкого главным тренером
Бывший тренер «Зенита» возглавил «Интер»
Гимнастка Дмитриева рассказала о мечтавших об их разводе с Радуловым «телочках»
Вратарю вживили в лицо титановые пластины после столкновения с соперником
Футболисты сборной России выйдут на матч с Чили в футболках в поддержку Зобнина
Все материалы
Культура
Восставшие из ада
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Мумии» до «Манифесто»
Увековеченное
История фотографии от XIX столетия до Родченко и хроники Августовского путча
Лев Николаевич Толстой рассказывает внукам «Сказку об огурце». 1909 годТолстой и эти
11 причин поехать в Ясную Поляну
Вышел посмертный альбом Чака Берри
Умерла звезда «Дика Трейси» Гленн Хедли
В Минкульте пообещали найти оптимальное решение по поддержке российского кино
Грымов раскритиковал выбор Леонардо Ди Каприо на роль Путина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Верните мой 2007-й»
Как понять современный интернет, если вы провели последнее десятилетие в коме
Беспечный стрелок пустил пулю в холодильник со взрывчаткой и едва не погиб
Любовь собаки к просмотру телевизора позабавила пользователей сети
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Москалям вход воспрещен
Кто стоит за новой соцсетью для украинцев
Ролик «Как едят в разных странах» разъярил турок и россиян
Брэд Питт в роли метеоролога с улыбкой предрек конец света
Все материалы
Ценности
«Самая идеальная одежда для нас — пижама и халат»
Сестры Салимовы создают одежду для постели, в которой можно выйти в свет
«Мы пришли с миром от имени всего человечества»
Нил Армстронг — человек, первым ступивший на Луну
Hermes отметил 150-летие Канады платком с бобром
Британские эксперты предрекли популярность прозрачным джинсам и майкам с «грудью»
Дочь Пола Маккартни начнет делать одежду из мусора
Племянник Александра Маккуина продолжил дело дяди
Porsche предложила россиянам спорткар за 17 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
Жить по-македонски
Путешествие по земле воинов, богов, монахов и гедонистов
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Бразильская туристка пристала на улице к президенту Болгарии
Агрессивный пассажир довел до слез сотрудницу авиакомпании
Собака изуродовала лицо пассажиру на борту самолета в США
Авиабилеты на лето обошлись россиянам в 8,4 тысячи рублей
Все материалы
Из жизни
Мне бы твои проблемы
Самые нелепые жалобы людей на жизнь
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Мейкап по-восточному
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
Смоленские молодожены приехали в ЗАГС на броневике
Молодожены из Японии устроили свадебную фотосессию на фоне взрывов
Американка поймала заползшую в дом змею наволочкой
Модели plus-size похвастались целлюлитом на съемке для Vogue
Все материалы
Самый семейный универсал
Месяц с универсалом Skoda Superb: часть первая, знакомство
«Крузак», каким вы его не видели
Крутейшие проекты на базе Toyota Land Cruiser 200
«УАЗы» нашей мечты
Шесть нереальных «уазиков», которые нужно воплотить в реальности
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Самыми злостными нарушителями правил парковки стали Ford и BMW
Проезд по трассе М11 станет бесплатным для красных машин
«Теслы» научились развлекать пассажиров комедийными скетчами
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы