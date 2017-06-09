Полицейские нашли в Самаре два тайника с автоматами и гранатометами

Два тайника с оружием обнаружили полицейские в заброшенных гаражах на проспекте Кирова в Самаре, сообщили «Ленте.ру» в региональном главке МВД.

По словам представителя управления, оперативникам стало известно, что 38-летний житель Самары хранит автомат. Полицейские нашли мужчину и задержали его. Он во всем признался и рассказал, что прячет оружие с боеприпасами в тайнике около одного из домов на проспекте Кирова. В указанном месте работники МВД изъяли автомат 1985 года выпуска с двумя магазинами, а также девять патронов калибра 7,62 миллиметра.

Вскоре поблизости обнаружили еще один тайник, из которого забрали 10 автоматов АК-47, 8 одноразовых гранатометов РПГ, пехотный огнемет «Шмель», прибор для бесшумной стрельбы, специальное изделие для имитации выстрела из артиллерийского орудия, а также 85 патронов различного калибра.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Владельцы второго тайника устанавливаются.

21 апреля в Хабаровске было совершено нападение на тир «Хаммер» — убит охранник, похищено от трех до сорока единиц оружия. Затем 19-летний местный житель ворвался в приемную территориального УФСБ, где открыл огонь, застрелив сотрудника ФСБ и посетителя и ранив еще одного гражданского. На следующий день полицейским удалось задержать второго нападавшего и найти тайник, в котором находился автомат Калашникова. Как заявили в тот же день правоохранители, все похищенное из «Хаммера» оружие было возвращено. При этом они не уточнили число украденных стволов.