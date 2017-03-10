ФСБ и пограничники обнаружили в Крыму схрон с боеприпасами

В Крыму пограничники и сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили на окраине Евпатории в заброшенном здании схрон оружия. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ в регионе.

«В результате тщательного обследования нежилого деревянного строения в одной из комнат найден замаскированный от визуального обнаружения тайник, присыпанный песком», — цитирует агентство сообщение. В схроне обнаружены гранаты, магазины к автомату Калашникова и электродетонаторы.

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В августе 2016-го были предотвращены теракты в Крыму. В ФСБ сообщили о раскрытии агентурной сети Главного управления разведки украинского Минобороны.

В ночь на 7 августа в районе Армянска была обнаружена группа диверсантов, при задержании которых погиб сотрудник ФСБ России. Затем в ночь на 8 августа 2016 года подразделения спецназа Вооруженных сил Украины попытались прорваться на территорию Крыма под прикрытием огня с украинской стороны. В результате погиб один военнослужащий Министерства обороны России.

Позднее в том же месяце стало известно, что украинские разведчики устроили схрон на полуострове. Сотрудники российских спецслужб встретили их на подходе к тайнику.