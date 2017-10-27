Поставщика оружия и взрывчатки для неонацистов поймали в Белгороде

Белгородские силовики перекрыли канал поступления оружия и взрывчатки для неонацистов, задержан организатор подпольной мастерской. Об этом в пятницу, 27 октября, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

«При попытке сбыта самодельного взрывного устройства с поличным задержан сторонник молодежной праворадикальной националистической группировки, житель Белгорода, который организовал мастерскую по производству самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении.

В ходе операции было изъято самодельное взрывное устройство на основе гранаты Ф-1, четыре самодельных пистолета, граната Ф-1 с запалом и 1,2 килограмма взрывчатки, используемой для изготовления самодельных бомб.

15 августа стало известно, что в Москве задержана банда, которую правоохранительные органы подозревают в совершении серии нападений на мигрантов.

По данным СМИ, в состав группы входят шесть человек — четверо мужчин и две девушки. По неофициальной информации, на их счету не только преступления на почве национальной ненависти, но и как минимум одно ограбление.