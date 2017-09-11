Петербургский неонацист Шульц сбежал в день приговора и был объявлен в розыск

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к двум годам колонии строгого режима неонациста Дмитрия Боброва, признанного виновным по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщили «Медиазоне» в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Приговор был оглашен в отсутствие подсудимого. Бобров, находившийся под подпиской о невыезде, не явился в суд. Его объявили в розыск.

Неонацист Бобров, известный по прозвищу Шульц, ранним утром в день приговора опубликовал во «ВКонтакте» видеообращение, в котором предупредил, что не придет в суд. Он сказал, что «с полным правом удаляется на время на отдых и покой», и оставил номер своей карты для желающих его поддержать.

Бобров стоял у истоков группы «Шульц-88», которая занималась нападениями на людей неславянской внешности в Петербурге, отмечает «Медиазона». В 2003 году его задержали. Он был приговорен к шести годам колонии, откуда вышел в 2009 году. Бобров включен в список действующих террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

По делу «Шульц-88» экспертом был этнограф Николай Гиренко, которого в 2004 году убили. За это преступление были осуждены члены Боевой террористической организации. Ее главарь Алексей Воеводин и другой участник группировки, Артем Прохоренко, были приговорены к пожизненному лишению свободы.