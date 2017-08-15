Банду резавших мигрантов неонацистов поймали в Москве

В Москве задержана банда, которую правоохранительные органы подозревают в совершении серии нападений на мигрантов. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в состав группы входят шесть человек — четверо мужчин и две девушки. По неофициальной информации, на их счету не только преступления на почве национальной ненависти, но и как минимум одно ограбление.

Своих жертв молодые люди избивали и резали ножами, уточняет телеканал. При задержании у них изъяли биты, ножи, кастеты и экстремистскую литературу.

10 августа в Москве были арестованы четверо участников подростковой банды, которые совершали разбойные нападения. По данным Следственного комитета, в зависимости от роли каждого молодые люди (трое несовершеннолетних и двое 18-летних) обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, разбое и грабеже. В то же время один из подростков утверждает, что они вели борьбу с педофилами.