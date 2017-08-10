СМИ сообщили о задержании в Москве банды подростков-убийц

В Москве задержали банду подростков, которые убили по меньшей мере двух человек. Кроме того, как сообщает РЕН ТВ, они совершили разбойное нападение.

По данным телеканала, все подозреваемые приехали в столичный регион из бывших советских республик. Двое из предполагаемых убийц посещали в Подмосковье секции бокса и рукопашного боя.

Действовали они по одной и той же схеме: налетали на жертву толпой, избивали, а затем обыскивали карманы и сумки в поисках ценностей.

В начале августа было возбуждено уголовное дело по факту нападения на студента 1995 года рождения. Его нашли избитым у железнодорожных путей на Кетчерской улице. У молодого человека диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травмы живота и грудной клетки. Он умер в больнице.

Через несколько дней были задержаны пятеро молодых людей от 14 до 18 лет. Подозреваемые пытались оказать сопротивление. При себе у некоторых были перочинные ножи.

В то же время в четверг, 10 августа, на сайте московского главка Следственного комитета сообщили о расследовании дела в отношении трех несовершеннолетних и двух 18-летних молодых людей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, разбое и грабеже.

По данным следствия, 29 июля на улице Кетчерской обвиняемые напали на мужчину 1983 года рождения и забрали его банковскую карту, с которой сняли 16 тысяч рублей. 2 августа у железнодорожных путей они избили молодого человека, который в тяжелом состоянии был госпитализирован и позже скончался. Всех подозреваемых задержали.

Сейчас следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.