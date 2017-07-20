В Петербурге за убийство двух человек задержали трех подростков

В Санкт-Петербурге задержаны трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет по подозрению в двойном убийстве, совершенном в мае на заброшенном стадионе в Автово. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель регионального главка СКР Снежана Шабельник.

«По данным следствия, вечером 20 мая 2017 года подростки, находясь в заброшенном здании на улице Дорога на Турухтанные острова, нанесли множественные удары ногами и лопатой по голове и телу мужчине и женщине. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина спустя несколько дней — в одной из больниц Санкт-Петербурга», — рассказала Шабельник.

По словам представителя регионального главка СКР, преступление совершено из хулиганских побуждений. «В настоящее время следствие не располагает информацией о том, что подозреваемые входят в какие-либо неформальные молодежные формирования», — уточнила она.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, 20 мая 2017 года около 16:00 на территории заброшенного стадиона «Автово» загорелась куча строительного мусора. После ликвидации огня и разбора пепелища были обнаружены тело женщина и мужчина, который скончался через трое суток в реанимации. Изначально пожарные решили, что люди пострадали в пожаре, но врачи установили: оба были избиты, а затем подожжены.

«По заключению судебно-медицинских экспертов, травмы на телах были нанесены тупыми твердыми предметами, а так же остро-заточенной лопатой. Она была обнаружена неподалеку от места пожара. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека" (часть 4 статьи 111 УК РФ)», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

По предварительным данным, оба погибшие были приезжими — женщина приехала из Молдавии, а мужчина — из Белоруссии. В Санкт-Петербурге оба постоянного места жительства не имели.