Москвичка забила сына молотком и выбросилась из окна

На севере Москвы женщина забила молотком сына, после чего выбросилась из окна. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель Главного следственного управления столицы Юлия Иванова.

«В пятницу, 2 июня около 17:30 в одной из квартир дома на Фестивальной улице 35-летняя женщина несколько раз ударила своего 10-летнего сына молотком по голове, после чего выбросилась из окна пятого этажа. Оба пострадавших госпитализированы. Следователи приступили к работе на месте происшествия», — рассказала Юлия Иванова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии».

Иванова также уточнила, что трагедия произошла на глазах находившейся в квартире родственницы женщины и ребенка, которая в настоящий момент дает показания.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что основной версией произошедшего является внезапное нарушение психического здоровья 35-летней москвички. «По словам бабушки пострадавшего мальчика (и матери совершившей нападение женщины), никаких конфликтов в семье не было, нападение оказалось внезапным и немотивированным. Скорее всего, оно стало следствием внезапного расстройства психики», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что состояние и мальчика, и женщины врачи расценивают как критическое.

В феврале 2017 года в Подольске 36-летняя женщина бутылочкой для молочных смесей забила до смерти своего семимесячного сына.