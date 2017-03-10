В Подмосковье задержана забившая семимесячного ребенка до смерти мать

В подмосковном Подольске задержана 36-летняя местная жительница по подозрению в убийстве своего семимесячного сына. Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального главка Следственного комитета Елена Фокина.

«По предварительным данным, 15 февраля 2017 года 36-летняя женщина у себя в квартире в микрорайоне Львовский города Подольска, используя бутылочку для кормления ребенка и колонки от компьютера, нанесла не менее четырех ударов по голове своему семимесячному сыну. Ребенок с травмами был госпитализирован и скончался 21 февраля от полученных повреждений», — сказала Фокина.

Она уточнила, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте женщины. Одновременно ей будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

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Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, у женщины есть еще один сын от первого брака, которому в прошлом году исполнилось 14 лет. «Сама женщина заявила врачам скорой [помощи], что младший сын упал в ванной во время водных процедур, однако судебно-медицинские эксперты опровергли эту версию — характер и расположение травм не оставляют сомнений, что мальчик был избит. При допросе подозреваемой это подтвердилось», — сообщил собеседник редакции. Мать и отец ребенка, по словам источника, были замечены за употреблением наркотиков.

По данным телеканала «360», причиной трагедии стала послеродовая депрессия.

7 марта в Красноярске женщина, задушившая 13-летнего подростка за насмешки над ее семьей, была приговорена к 10 годам колонии.