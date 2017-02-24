Испанца заподозрили в убийстве рожденных в браке c россиянкой детей

Уроженец Испании, 38-летний Хуан Серхио Олива Гомес (Juan Sergio Oliva Gómez) задержан по подозрению в убийстве двоих малолетних детей, рожденных в браке с россиянкой. Как пишет издание Diario de Sevilla, преступление было совершено в немецком городе Аурих (земля Нижняя Саксония) еще в прошлую субботу, однако известно об этом стало только сейчас.

Тела детей четырех и пяти лет дома у Гомеса обнаружила их мать, 34-летняя Юлия Лантух, которая в течение нескольких месяцев жила раздельно с бывшим партнером (неясно, находилась ли пара в разводе). Рядом она также нашла окровавленного Гомеса. Вскрытие показало, что дети погибли в результате удара по голове тупым предметом.

Мужчина позднее рассказал полицейским, что неизвестные якобы ворвались к нему домой, убили сыновей, а после напали и на него. Однако эта версия подтверждения пока не нашла: по словам соседей, ничего подозрительного возле дома Гомеса не происходило.

Гомес и Лантух перебрались в Германию из Севильи в 2014 году. Diario de Sevilla отмечает, что отношения между супругами зачастую были напряженными, а отец семейства нередко страдал депрессиями. Несколько месяцев назад Лантух съехала вместе с детьми, после чего Гомес несколько раз угрожал, что может устроить над ними расправу. Несмотря на это судья постановил, что мальчики должны проводить некоторое время с отцом.

Накануне убийства женщина собиралась забрать сыновей из детского сада, но, когда она туда пришла, ей сказали, что они уехали с Гомесом. Она позвонила ему и тот заверил ее, что все в порядке, а также предложил забрать детей, как и положено, в воскресенье вечером. Тем не менее мать пришла на день раньше и обнаружила сыновей убитыми. В настоящее время и мать, и отец погибших находятся в больнице.