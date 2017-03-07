Убившей мальчика из-за насмешек над сыном жительнице Норильска дали 10 лет

Красноярский краевой суд вынес приговор в отношении 39-летней жительницы города Норильск, которую признали виновной в убийстве 13-летнего подростка. Об этом говорится в пресс-релизе регионального управления Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 7 марта.

Ее приговорили к 10 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, осужденной назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Женщину задержали по горячим следам 11 апреля прошлого года. В этот день дворник, убиравший придомовую территорию на Талнахской улице в Норильске, нашел в мусорном контейнере хозяйственную сумку с телом ребенка.

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Как установило следствие и суд, 10 апреля женщина, находясь у себя в квартире, причинила мальчику телесные повреждения, после чего повалила его на пол и задушила. Затем тело поместила в сумку и на такси довезла до мусорного контейнера.

Убийству предшествовал конфликт между женщиной и потерпевшим, который был очевидцем совершения преступления против половой неприкосновенности ее сына. Мать обиженного мальчика высказала подростку, зашедшего к сыну в гости, претензии по поводу совершенного насилия.

Он вместо сопереживания ответил женщине грубостью и насмешками. Рассерженная женщина пришла в ярость и убила подростка.