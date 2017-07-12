Забивший двухлетнего мальчика до смерти отец задержан в Москве

На западе Москвы задержан 29-летний мужчина, избивший до смерти двухлетнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам, 10 июля рано утром мать проснулась от криков ребенка и увидела, что ее сожитель, биологический отец двух детей-близнецов, стоит около кроватки и размахивает руками, а сын громко кричит. Сразу после вмешательства женщины мужчина ушел на работу. Так как мужчина недолюбливал ребенка и регулярно его бил, особого значения произошедшему москвичка не придала.

«11 июля около 04:30 мальчик перестал подавать признаки жизни. Прибывшие врачи скорой констатировали его смерть. Формально женщина является матерью-одиночкой, но на допросе она заявила, что биологическим отцом детей является ее сожитель. Просто он не хотел детей и в свое время бросил женщину, но позже, после рождения близнецов, вернулся к ней и вновь стал сожительствовать», — рассказала Иванова.

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Мужчина задержан, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, находящегося в заведомо беспомощном состоянии» (часть 4 статьи 111 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, преступление было совершено в квартире на Ярцевской улице. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стали переломы свода и основания черепа, а также многочисленные переломы ребер.

«Косвенным обстоятельством следует считать и то, что мальчик все время оставался без медицинской помощи. Сам отец на допросе категорически отрицает свою вину и даже сам факт отцовства. Назначены соответствующие экспертизы, хотя не верить матери оснований нет», — рассказал наш собеседник.